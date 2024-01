Morre o ator Richard Romanus, de Família Soprano, aos 80 anos | A TARDE

O ator Richard Romanus, de 80 anos, mais conhecido por interpretar Michael Longo no filme Caminhos Perigosos, morreu no sábado (23), em um hospital particular em Vólos, na Grécia. A informação foi confirmada pelo seu filho Robert Romanus ao Hollywood Reporter. A causa da morte não foi revelada.



Em seu currículo, Romanus também conta com atuações nas séries que fizeram sucesso na década de 1970, como Missão: Impossível, As Panteras e Havaí Cinco-O. Anos depois, Romanus também marcaria presença na série Família Soprano, interpretando Richard LaPenna, o marido com quem a personagem de Lorraine Bracco vai e volta ao longo das temporadas.

Romanus deixa a esposa Anthea Sylbert, com quem era casado desde 1985, figurinista indicada ao Oscar por Chinatown e Julia, além do filho Robert.