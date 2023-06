Novos lançamentos chegam ao streaming da Paramount+

A Paramount+ é o serviço de streaming por assinatura da Paramount em parceria com produtoras como a MTV e a Nickelodeon. Ele apresenta, em seu catálogo, séries originais, programas de sucesso e filmes populares de todos os gêneros.

Neste mês de junho, a plataforma amplia seu catálogo com estreias exclusivas e franquias consagradas. Entre os destaques estão as novas temporadas de Rio Shore, Queen Of The Universe, iCarly e Star Trek: Strange New Worlds, além de filmes das franquias de Atividade Paranormal e Indiana Jones. Confira os destaques do mês:

Queen Of The Universe – Após a consagração de Grag Queen — a cantor, compositora, drag queen e atriz brasileira — que saiu como vencedora da primeira edição, a nova temporada da série contará com mais uma participante brasileira: Chloe V.



O reality reúne algumas das maiores drag queens do mundo em uma disputa pelo título de "Queen Of The Universe" e um prêmio em dinheiro de 250 mil doláres. Cada episódio mostrará o talento vocal das competidoras, já que a cada semana elas precisam apresentar uma nova performance musical diante de uma plateia ao vivo e também diante do "Pop Diva Panel".

Nesta temporada, a superestrela global Mel B junta-se aos juízes que retornam: Michelle Visage, produtora, vencedora de três Emmy e jurada do RuPaul’s Drag Race; Vanessa Williams, indicada a vários prêmios Emmy e Grammy; e Trixie Mattel, a estrela drag americana. Serão 2 episódios na estreia em 3 de junho e um episódio novo a cada semana.

Rio Shore – O reality chega à sua terceira temporada com Jojo Todynho como a nova “boss”. O elenco da nova temporada de Rio Shore é composto por: Cristal Felix, Guilherme Evaristo, Juliana Casaes, Maryane Valim, Matheus Novinho e Ricardo Salusse, nomes já conhecidos da família Shore, e seis novos participantes entram para colocar mais fogo nesta temporada: Helena Steigner, Japa, Leo Carvalho, Matheus Miranda, Thiago Hippólito e Triz Valença.

A nova temporada estreia em 15 de junho no Paramount+ e, às 21h, na MTV.

Star Trek: Strange New Worlds – A segunda temporada do spin-off da série da década de 1960 se concentra nos anos em que o capitão Christopher Pike comandou a U.S.S Enterprise. A série é estrelada por Anson Mount como Capitão Christopher Pike e Rebecca Romjin como Número Um. Estará disponível no Paramount+ a partir de 15 de junho, com um episódio novo a cada semana.

Terceira temporada de iCarly estreia em 25 de junho | Foto: Reprodução | Paramount+

iCarly - 3ª temporada – A icônica série da Nickelodeon está de volta. Nesta nova temporada, a vida adulta continua complicada para Carly e seus amigos. Enquanto Carly e Freddie lutam para redefinir seu relacionamento (#Creddie), Spencer busca retornar às suas raízes, e o reencontro de Harper com um antigo rival leva a um desfecho inesperado. Haverão 2 episódios na estreia em 25 de junho e um episódio novo a cada semana.

Atividade Paranormal – Cinco filmes da consagrada franquia de terror sobrenatural chegam à montanha de entretenimento a partir de 1º de junho. Os títulos são:

Atividade Paranormal 2

Atividade Paranormal 3

Atividade Paranormal 4

Atividade Paranormal: Dimensão Fantasma

Atividade Paranormal: Marcados Pelo Mal

Indiana Jones – A série de filmes criada por George Lucas e Steven Spielberg tem três dos seus filmes chegando ao serviço de streaming no dia 29 de junho:

Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal

Indiana Jones e a Última Cruzada

Indiana Jones e o Templo da Perdição

Transformers: O Último Cavaleiro – Uma ameaça mortal da história da Terra que reaparece e uma caçada por um artefato perdido ocorre entre Autobots e Decepticons, enquanto Optimus Prime encontra seu criador no espaço. Disponível a partir de 08 de junho.