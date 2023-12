“O Auto da Compadecida 2” estreia em dezembro de 2024: ‘está incrível’ | A TARDE

Apesar de ser um filme de comédia, O Auto da Compadecida 2 levou muita gente às lágrimas neste sábado, 2. O longa nacional também ganhou um teaser exclusivo, exibido especialmente na CCXP23.

Convidados para falar um pouco sobre a sequência, que chega 20 anos após o filme original, Matheus Nachtergaele, Selton Mello e Taís Araújo não contiveram o choro ao ver o público ovacionando a produção.

“O auto é uma peça fundamental da cultura nacional […] O 2 vai ser muito emocionante e divertido”, afirmou Selton, que dá vida ao inesquecível Chicó no longa.

Os atores contaram diversas novidades: a primeira é que o filme vai estrear em dezembro de 2024. A segunda é que o longa se passará 25 anos após o filme original e mostrará como a cidade de Taperoá ficou. Selton Mello e Matheus Nachtergaele vão reprisar os papéis dos amigos Chicó e João Grilo.

A sequência também conta com Taís Araújo como Nossa Senhora e o baiano Luís Miranda, que viverá Antônio do Amor. Outros nomes confirmados são Eduardo Sterblitch, Humberto Martins e Fabiula Nascimento.

Para Matheus, a dupla João Grilo e Chicó já está imortalizada no Brasil. “Toda vez alguém me pergunta onde está o seu amigo. Portanto, eu e o Selton somos amigos do imaginário, de todo mundo”.Questionado sobre como estão os amigos após 20 anos do primeiro filme, Selton explica que o filme vai falar bastante sobre tempo. “Os personagens envelheceram um pouco, amadureceram algumas características, mas eu acho que o palhaço que eles são, permanece vivo, já que o palhaço sempre é a criança da gente, né? O palhaço é um rito, acho”.Durante a apresentação, foi mostrado um teaser exclusivo que mostra o look de Taís Araújo como Nossa Senhora. Ela contou que para fazer a santa, imortalizada na pele de Fernanda Montenegro, bateu um papo com a veterana e também precisou trabalhar os seus próprios sentimentos.“Refletimos muito sobre perdão e compaixão”, disse ela. Os atores também exaltaram a direção de Guel Arraes e Flávia Lacerda, dupla que comandou o primeiro filme. Eles disseram que voltar ao set de uma história como essa era “especial”.



“Eu tenho a alegria de ser dirigido por esse verdadeiro gênio que é o Guel, em muitos projetos que ele encabeça, não necessariamente dirigindo, mas conceituando, botando pilha, dos quais eu fiz parte. Dessa vez, foi muito lindo estar com o Guel, estar com o Flavinha, que era a primeira assistente no Auto original, agora dirigindo como diretora, foi emocionante isso. Foi muito emocionante lembrar de novo como era todos juntos no ser”, emocionou-se Matheus.



*De São Paulo