'O Estranho Mundo de Jack' não deve ganhar sequência, aponta diretor | A TARDE

Considerada uma obra-prima da animação, o filme 'O Estranho Mundo de Jack' não deve ganhar uma sequência, segundo revelou o diretor da obra.

Henry Selick afirmou, em entrevista à People Magazine, que o criador, Tim Burton, não está interessado na parte 2 da animação.

“Um filme perfeito [que] saiu do momento perfeito, apenas para se transformar em algo muito maior ao longo dos anos. Acho que Tim, em particular, pensa: por que mexer com isso?", iniciou o diretor, que seguiu.

"Ele certamente não precisa ganhar mais dinheiro com uma sequência. Ele teve tantos outros sucessos e até agora ninguém teve uma grande ideia para uma sequência. E ainda acho que é uma decisão de Tim. Não creio que haja qualquer ideia que o convença".

No filme, Jack Skellington, o Rei das Abóboras, se cansa de fazer o Dia das Bruxas todos os anos e decide sequestrar o Papai Noel para trazer o Natal para a Cidade do Halloween.

No entanto, ele logo percebe que o Natal é mais do que apenas um feriado de troca de presentes e decoração, mas é uma época de alegria, amor e união.