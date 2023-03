Onde vai passar o Oscar? Confira os canais que farão transmissão

O Oscar 2023 acontece neste domingo, 12, a partir das 21h (horário de Brasília). A 95ª edição da premiação mais importante da indústria de Hollywood será transmitida do Teatro Dolby, em Los Angeles, para o resto do mundo.

No Brasil, a cerimônia será transmitida na TNT e no serviço de streaming HBO Max. Os canais farão cobertura comentada por especialistas e analistas, além de acesso especial ao tapete vermelho e bastidores da festa a partir das 20h (Brasil).

Em Salvador, a Saladearte, em parceria com o Meu Tio Oscar, realizará a transmissão da cerimônia do Oscar no Cine Daten Paseo. A programação começa às 19h com a transmissão do pré-show produzido pelo Meu Tio Oscar e a partir das 21h a cerimônia será transmitida na íntegra, com comentários simultâneos e presencias dos críticos locais Enoe Lopes Pontes e João Paulo Barreto.

Os ingressos custam R$ 50 inteira e R$ 25 a meia, com direito a pipoca.

Pela terceira vez, o Oscar será apresentado por Jimmy Kimmel. O longa ‘Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo' lidera a corrida aos prêmios, com 11 indicações.

Vale lembrar que o Cineinsite A TARDE também irá acompanhar a premiação. Confira informações sobre os indicados em nosso site.

Alerta

Especialistas da empresa de cibersegurança Kaspersky fazem alerta para sites falsos com supostos filmes da premiação. Segundo o grupo, os cibercriminosos criam plataformas falsas que oferecem uma suposta transmissão de streaming gratuita com filmes nomeados para o Oscar.

Depois, o golpista solicita às vítimas que forneçam suas informações pessoais e bancárias, em alguns casos redirecionando-as para outros sites fraudulentos.

Para acessar os filmes, a pessoa deve pagar uma pequena taxa de assinatura. Uma vez que seus dados pessoais e bancários são cadastrados, o pagamento é realizado e ela se torna vulnerável a transações não autorizadas. Essas operações são cobradas em intervalos iguais, semelhante a uma assinatura recorrente, ou em pequenas retiradas diárias até que a conta seja esvaziada.

"O Oscar 2023 é lucrativo para os cibercriminosos que intensificam suas atividades maliciosas a cada ano. É crucial ser mais cauteloso durante este evento e verificar novamente a autenticidade de qualquer site que ofereça streaming gratuito de filmes. Não caia em sites falsos ou golpes de doação que enganam os usuários a fornecer suas informações pessoais. Sempre use serviços de streaming confiáveis e verifique novamente a veracidade do site", comenta Olga Svistunova, Expert em Segurança na Kaspersky.