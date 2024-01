“Pânico VII” perde diretor após demissão de Melissa Barrera | A TARDE

O diretor Christopher Landon anunciou no sábado, 23, em uma publicação no X (antigo Twitter) a sua saída de “Pânico VII”. Com isso, o próximo filme da franquia está sem diretor.

Landon disse que deixou a direção do filme há algumas semanas e que um “trabalho dos sonhos se transformou em pesadelo“.

“Acho que agora é um momento tão bom quanto qualquer outro para anunciar que deixei Pânico VII, formalmente, há algumas semanas. Isso irá decepcionar alguns e agradar outros. Foi um trabalho dos sonhos que se transformou em pesadelo. E meu coração se partiu por todos os envolvidos. Todos. Mas é hora de seguir em frente. Eu não tenho mais nada a acrescentar à conversa além de ‘espero que o legado de Wes prospere e seja maior que o barulho de um mundo dividido’. O que ele e Kevin criaram é algo incrível e fiquei honrado por ter um breve momento sob seu brilho”, escreveu.

O anúncio da saída de Landon chega após a demissão de Melissa Barrera. A atriz foi acusada de antissemitismo depois de fazer publicações a respeito do conflito entre Israel e Palestina. Dias após o ocorrido, Barrera se pronunciou, rebatendo a acusação.

Jenna Ortega também não faz mais parte do elenco do próximo filme de Pânico. De acordo com o Deadline, o motivo seria um conflito com o calendário de gravações da segunda temporada de “Wandinha”.