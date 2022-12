Primeiro trailer de 'Guardiões da Galáxia Volume 3' é exibido na CCXP

As novidades da Marvel Studios encerraram com chave de ouro o Mega Painel Disney 100 anos de magia, nesta quinta-feira, 1, primeiro dia da CCXP22. Um time de estrelas, formado pelo diretor do estúdio, Kevin Feige, e pelos atores Zoë Saldaña, Paul Rudd, Evangeline Lilly e Jonatan Majors deixou as milhares de pessoas na plateia do palco Thunder by Cinemark eufóricas.

O quinteto subiu ao palco para falar sobre Guardiões da Galáxia, Homem-Formiga entre outros filmes. E Kevin ainda aproveitou para brincar com James Gunn, diretor da mais aventura dos patrulheiro espaciais da Marvel, que agora é responsável pela DC, sua rival.

“James Gunn está terminando a trilogia de Guardiões da Galáxia e depois tem algum trabalho em outro lugar, não sei onde", cutucou Feige.

Em seguida, o público pôde assistir, em primeira mão, o primeiro trailer de "Guardiões da Galáxia Volume 3", que estreia em 5 de maio de 2023 no Brasil.

Ingresso.com

Na sequência, a novidade foi o material de divulgação de 'Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania'. Foram exibidos mais alguns vislumbres ineditos da obra, que chega aos cinemas em 17 de febeireiro de 2023.

Durante o painel, Feige comentou que o Homem-Formiga vai ocupar o “palco principal do MCU” devido ao seu conflito com Kang. Segundo ele, a aventura inicia a Fase 5 do estúdio de “maneira grandiosa”.

Peyton Reed, que também esteve presente no painel, assina novamente o filme do herói.