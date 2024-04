Projeto abre inscrições de curso de roteiro para jovens pretas | A TARDE

A Instituição Sociocultural Cinema Nosso abriu inscrições gratuitas para a formação em Roteiro Para Séries no projeto gratuito "Empoderamento e Tecnologia: Jovens negras no Audiovisual". As aulas serão online, destinadas às mulheres cis e trans negras, indígenas e refugiadas, dos 18 aos 35 anos e que morem no território nacional.

Com caráter profissionalizante, o curso tem a carga horária total de 88h. O curso conta com mentorias de gestão de carreira, educação financeira e workshops – que são obrigatórios. Ao longo do curso, as participantes irão desenvolver projetos individuais de roteiros para séries.

As inscrições estão abertas até quinta-feira, 18, com formulário disponível neste link. Para se inscrever, é necessário que as interessadas enviem uma proposta de roteiro com o tema “amor”, temática que será abordada este ano, usando como base as perspectivas da escritora e ativista antirracista bell hooks. Então, é necessário que elas tenham alguma experiência em escrita de roteiros audiovisuais.

O resultado final sairá na sexta-feira, 26, através das redes sociais.