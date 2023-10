Semana do Cinema com ingressos a R$ 12 começa nesta quinta-feira, 28

Começa na próxima quinta-feira, 28, e vai até o dia 4 de outubro, em todo o Brasil, a 3ª edição da Semana do Cinema. A iniciativa, idealizada pela FENEEC (Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas), com o apoio da ABRAPLEX (Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex), conta com valor fixo para ingressos e descontos em combos de pipoca e refrigerante.

Os ingressos para as sessões de cinema poderão ser adquiridos pelo preço único de R$12,00. A promoção é válida para todos os filmes em exibição nas salas tradicionais 2D, em qualquer horário. Além disso, algumas redes podem ainda oferecer desconto para sessões 3D e/ou IMAX.

Em caso de compra de ingresso online, a pessoa deve optar pela meia-entrada. Nenhum comprovante para aproveitar o desconto precisará ser apresentado.

Algumas das redes de cinema que devem participar da ação são:

Cinemark

Cinépolis

UCI

Cinesystem

GNC

Moviecom

Arteplex

Cineart

Itaú Cinemas

Petra Belas Artes

Playarte

Estarão em cartaz durante a 3ª Semana do Cinema “Os Mercenários 4”, “A Freira 2”, “Jogos Mortais X” e “Resistência”.