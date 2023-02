‘Os Winchesters’: spin-off de ‘Supernatural’ chega em março na Warner

Estreia no próximo dia 7 de março a primeira temporada de ‘Os Winchesters’, série spin-off do sucesso ‘Supernatural’. Jensen Ackles e Danneel Ackles, estrelas do show original, se unem ao roteirista Robbie Thompson no drama de fantasia ambientado na década de 1970.

Baseada nas aventuras dos pais de Sam e Dean: John Winchester e Mary Campbell, Os Winchesters se passa anos antes dos eventos de Supernatural. A história de como o casal se conheceu é contada a partir da perspectiva do narrador Dean Winchester (Ackles) - filho de John e Mary.

Na trama, quando John volta para casa após lutar no Vietnã, um encontro misterioso desencadeia uma nova missão para rastrear o passado de seu pai. Em sua jornada, ele conhece Mary, uma caçadora de demônios de 19 anos que também está em busca de respostas após o desaparecimento de seu próprio pai.

Juntos, os dois se unem à jovem caçadora Latika e ao despreocupado caçador Carlos para descobrir as verdades ocultas sobre suas famílias. A investigação os leva a um empório de livros raros, cuja dona, Ada, está interessada no ocultismo e pode fornecer as peças que faltam para o quebra-cabeça.

Mas os segredos são profundos tanto para os Winchesters quanto para os Campbells, e apesar dos esforços da mãe de John, Millie, para proteger seu filho de uma vida perigosa como um caçador de demônios, John e Mary estão determinados a trabalhar juntos para manter o legado de suas famílias enquanto eles começam a formar os seus próprios.

Os Winchesters é estrelado por Meg Donnelly (Mary Campbell), Drake Rodger (John Winchester), Bianca Kalijch (Millie), Nida Khurshid (Latika Desai), Demetria McKinney (Ada), Jensen Ackles (Dean Winchester / Narrador) e Jojo Fleites (Carlos Cervantez). Os produtores executivos são Jensen Ackles, Danneel Ackles, Robbie Thompson e David Goodman.

Os episódios saem todas as terças-feiras na Warner Channel, sempre às 22h30.