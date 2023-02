Prime Video divulga trailer oficial e cena inédita de Dom

Série brasileira Original Amazon, Dom, ganhou trailer oficial e o novo cartaz da segunda temporada, nesta terça-feira, 28. Ao Cineinsite A TARDE, o Prime Video também enviou uma cena exclusiva da produção, que estreia em 17 de março.

Estrelada por Gabriel Leone, Flávio Tolezani, Filipe Bragança, Isabella Santoni e Raquel Villar, Dom é produzida pela Conspiração Filmes. Os sete novos episódios serão disponibilizados semanalmente até 14 de abril.

Na nova temporada, Dom se torna o criminoso mais procurado do Rio de Janeiro. A polícia fecha o cerco e, ao tentar fugir, ele acaba preso. Com a criminalidade por todos os lados, só lhe resta uma opção: se passar por outra pessoa para sobreviver. No passado, o jovem Victor entra em guerra com o lado podre da polícia e, assim como seu filho, precisa fugir antes que seja tarde. Isolado em uma missão na Amazônia, ele também assume uma nova identidade para conseguir se infiltrar entre os locais.

Com cortes rápidos e repleto de ação, o trailer traz os personagens principais da série em uma verdadeira guerra, que envolve a fuga do protagonista e uma volta ao passado. Confira:

Cena exclusiva

Na cena exclusiva, a qual o Cineinsite teve acesso, Victor, pai de Dom, ameaça políticos para tentar defender seu filho. O corte mostra ainda a preocupação dele com a família, além de apresentar as relações que ele tem graças ao seu trabalho.

A segunda temporada de Dom foi dirigida por Breno Silveira (in memorian) e André Barros. Breno também assinou como produtor executivo e showrunner. O roteiro é de Fábio Mendes, Higia Ikeda, Priscila Gontijo e Marcelo Vindicatto. Renata Brandão e Ramona Bakker, da Conspiração, são as produtoras. Antonio Pinto e Gabriel Ferreira compuseram a trilha sonora original.

E para aqueles que ainda não assistiram, uma novidade: entre os dias 3 e 17 de março, a primeira temporada de Dom estará aberta também para quem não é membro do Prime Video.