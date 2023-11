Sessão Vitrine Petrobras terá edição em Salvador com preços acessíveis | A TARDE

Um dos principais projetos de distribuição de longas nacionais dos últimos anos, a Sessão Vitrine Petrobras volta aos cinemas em novembro, trazendo uma cópia digitalizada do clássico “Durval Discos” e outros longas premiados e inéditos em circuito, como “Propriedade”, “Bizarros Peixes das Fossas Abissais” e “Sem Coração”. As exibições acontecem em mais de 20 cidades do país, com preço acessível, entre elas, Salvador.

Ao longo de seus mais de 10 anos, o selo Sessão Vitrine lançou filmes de diretores como Kleber Mendonça Filho, Caroline Leone, Adirley Queirós, Juliana Antunes, Gabriel Mascaro e Maria Clara Escobar. Ao todo, foram 71 títulos, que chegaram a 250 mil espectadores nos cinemas, seguindo seu propósito de distribuição coletiva e difusão de filmes brasileiros em todo o país.

Depois de seis anos, a Petrobras volta a adotar a Sessão Vitrine. “Isso representa a retomada do olhar das políticas públicas para a cultura brasileira. É um indício de um novo capítulo do cinema brasileiro representado pela Sessão Vitrine, um catalisador da diversidade formal e temática do cinema feito no Brasil”, explica Silvia Cruz, sócia-fundadora da Vitrine Filmes.

O projeto é uma iniciativa de exibição conjunta de filmes brasileiros em cinemas comerciais, conduzida pela distribuidora Vitrine Filmes. O mais novo line up é inaugurado com “Durval Discos”, que volta aos cinemas no dia 23 de novembro, 20 anos após o seu lançamento comercial original.

Uma das maiores cineastas do Brasil, Anna Muylaert estreou na direção de uma ficção em longa-metragem com essa comédia de humor ácido protagonizada por Ary França, Etty Fraser, Isabela Guasco, Marisa Orth e Letícia Sabatella, além de uma participação muito especial de Rita Lee. O longa ganhou diversos prêmios, como Melhor Filme, Melhor Direção e Melhor Roteiro no Festival de Gramado.

A curadora de filmes de patrimônio, Débora Butruce, defende que "um dos pilares fundamentais da preservação é salvaguardar o patrimônio audiovisual para que este possa ser acessado por novas gerações e, dessa forma, possibilitar a criação de novas conexões com a cinematografia brasileira. Ao incluir filmes de patrimônio nesta nova etapa da Sessão Vitrine, promovemos o resgate da memória audiovisual nacional e favorecemos a formação de uma cultura cinematográfica baseada em referências brasileiras, ação essencial para a valorização do nosso cinema". Em breve, outros títulos consagrados do cinema brasileiro serão submetidos ao mesmo processo de “Durval Discos”.

No dia 14 de dezembro, estreia o filme “Propriedade”, um suspense dramático que exibe ações e consequências quando grupos de diferentes classes sociais se chocam. Exibido em festivais nacionais, como a Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, o Festival do Rio e a Mostra de Cinema de Tiradentes, este filme protagonizado por Malu Galli também recebeu projeção internacional, com exibições no Festival de Berlim e no Festival de Cinema de Sitges, e marca o retorno de Daniel Bandeira à ficção em longa-metragem após a sua estreia em “Amigos de Risco”.

A animação "Bizarros Peixes das Fossas Abissais" estreia em janeiro de 2024, com direção do premiado diretor de curtas de animação Marão e vozes de Natália Lage, Rodrigo Santoro e Guilherme Briggs. Na narrativa, acompanhamos três personagens em uma jornada até as profundezas do oceano: uma mulher com superpoderes excêntricos, uma tartaruga com transtorno obsessivo-compulsivo e uma nuvem com incontinência pluviométrica. No Festival do Rio, recebeu Menção Honrosa dentro da Première Brasil - Novos Rumos. Também fez parte da programação do MONSTRA Festival, em Lisboa.

Em fevereiro, é a vez de “Sem Coração”, adaptação do curta-metragem homônimo de 2014 que retoma a parceria na direção de Nara Normande e Tião, e que foi bem-recebida em sua recente passagem pelo Festival de Veneza, na Mostra Competitiva Orizzonti. Na Mostra Internacional de Cinema em São Paulo de 2023, o longa ganhou o prêmio da Associação Brasileira de Críticos de Cinema. Rodado em locações no litoral de Alagoas e finalizado no Brasil, na Itália e na França, a história é ambientada no litoral de Alagoas, em pleno verão de 1996, e acompanha Tamara, que está aproveitando suas últimas semanas na vila pesqueira onde mora antes de partir para estudar em Brasília. Um dia, ela ouve falar de uma adolescente apelidada de "Sem Coração" devido a uma cicatriz que tem no peito. Ao longo do verão, Tamara sente uma atração crescente por essa menina misteriosa.

Para Talita Arruda, que assina a curadoria da seleção, “esta volta da Sessão Vitrine Petrobras celebra não só os filmes, mas também os públicos dos cinemas brasileiros. Precisamos caminhar em uníssono em prol do crescimento industrial do nosso audiovisual, através das políticas para o setor e em diálogo com nossas audiências finais. O recorte curatorial desta retomada busca evidenciar as forças e pluralidades dos nossos cinemas através de seus protagonismos, corpos, territorialidades, gêneros e pontos de vista e, assim, alcançar diferentes espectadores e fortalecer a presença do cinema brasileiro no circuito de exibição.”

Os próximos filmes a serem lançados ainda não foram confirmados, assim como, a data e horário do evento em Salvador.

Veja mais informações sobre a Sessão Vitrine Petrobras:

Circuito Exibidor Previsto: Aracaju, Belém, Belo Horizonte, Brasília, Cuiabá, Curitiba, Fortaleza, Goiânia, João Pessoa, Maceió, Manaus, Niterói, Palmas, Porto Alegre, Recife, Rio Branco, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo e Vitória.

Oficinas:

• "Animação", com Marão, diretor de “Bizarros Peixes das Fossas Abissais”

• "Filmes de Patrimônio: Restauração e Digitalização", com Débora Butruce, supervisora de digitalização do “Durval Discos”