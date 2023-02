Soltos em Salvador chega nesta sexta ao Prime Video

Estreia nesta sexta-feira, 24, a terceira temporada do reality show brasileiro Original Amazon Soltos em Salvador, da franquia Soltos. O programa do Prime Video Brasil tem oito episódios inéditos, com 45 minutos de duração cada.

Os nove participantes Alef Cardoso, Aila Rebouças, Carla Signorelli, Edu de Carli, Gabriel Lopes, Marcela Luíza, Murilo Dias, Renatinho Mello e Thaís Pereira vão explorar juntos o que a capital baiana tem de mais divertido, em um verdadeiro clima de festa, pegação e tensões.

Na nova temporada, Ricardo, o gerente do bar em Florianópolis (SC), cidade onde se passaram as temporadas anteriores, tem a oportunidade de abrir um negócio em Salvador e pede ajuda do grupo de amigos para trabalhar com ele durante as férias. Como nem todos estão disponíveis, novos nomes se juntam ao time e aproveitam para experimentar novidades em uma cidade diferente.

O programa conta ainda com um time de celebridades para acompanhar e comentar os destaques do reality a cada episódio: os influenciadores John Drops, Viih Tube e Hugo Gloss, a cantora Mc Carol e o ator Felipe Titto. Ao final da temporada, haverá um nono episódio com os melhores momentos do painel de comentaristas.

A produção é de Adriana Silva “Dida” e Flavia Morete, da "Floresta", e a direção de Lucas Diego Lopez.

Trailer