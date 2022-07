Stallone critica spin-off de Rocky que tem Drago como protagonista

O anúncio da produção de mais um filme inspirado na história de Rocky Balboa está causando polêmica nos bastidores. Sylvester Stallone, intérprete e criador de Rocky e dos personagens que o cercam, não reagiu bem e classificou a iniciativa como "exploração" e seus responsáveis de "parasitas".

O longa, intitulado de "Drago", será protagonizado por Dolph Lundgren, que viveu o lutador russo pela primeira vez em 1985, quando foi o antagonista de Rocky. Para Stallone, estrela de oito dos nove filmes da série, Irwin Winkler, produtor do longa, e seus filhos, também produtores hollywoodianos, estão explorando “até o osso” o nome Rocky.

No Instagram, ele critica a produção de Drago e se diz de coração partido. Ele ainda pediu perdão aos fãs e mandou recado aos desafetos. “Como vocês se olham no espelho? Nunca quis que Rocky fosse explorado por ganância”, diz Stallone. O ator e diretor também manifesta respeito a Dolph Lundgren, mas diz que "esperava que ele me dissesse o que estava havendo pelas minhas costas".

Enquanto Drago ainda está em fase de produção, o terceiro filme da franquia Creed deve chegar às telas em março de 2023, no Brasil. Lançado em 2015, "Creed: Nascido para Lutar" mostrou a jornada de Adonis (Michael B. Jordan), filho de Apollo Creed, ao ser treinado por Rocky (Stallone). A sequência foi lançada três anos depois, com Adonis enfrentando um antigo inimigo ligado ao passado de sua família.

Somados, os longas arrecadaram mais de US$387 milhões nas bilheterias mundiais e apresentaram a franquia Rocky para uma nova geração. O terceiro filme sobre Adonis Creed contará com os retornos de Tessa Thompson e Phylicia Rashad, além de B. Jordan, que desta vez também vai dirigir o título. Por outro lado, Stallone já havia confirmado que não participaria da nova sequência.

Confira o desabafo de Stallone (em inglês):