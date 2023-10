Terror 'A Maldição do Queen Mary' estreia no Brasil em dezembro

Estrelado por Alice Eve, o terror A Maldição de Queen Mary (The Haunting of the Queen Mary) chega aos cinemas brasileiros em 28 de dezembro. O filme é inspirado nas histórias do icônico navio Queen Mary, temido como um dos lugares mais assombrados do mundo.

O filme tem direção de Gary Shore (Drácula: A História Nunca Contada).

A Maldição de Queen Mary é dos mesmos produtores de A Mulher de Preto e A Maldição da Casa Winchester. Além de Eve (MIB: Homens de Preto), o elenco do filme conta com nomes como Angus Wright (O Espião Inglês), Dorian Lough, Joel Fry (Cruella), Nell Hudson (Outlander) e Tim Downie (As Aventura de Paddington).



No enredo, quando Anne (Alice Eve), seu marido e o filho Lukas embarcam no navio, uma série de eventos aterrorizantes entrelaçam a família com o passado sombrio do Queen Mary. O longa será distribuído pela Diamond Films na semana do Natal.