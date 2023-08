Vários atores foram rejeitados para papel de Ken em "Barbie"

Allison Jones e Lucy Bevan, diretoras de elenco de "Barbie", contaram ao Motion Picture Association, que vários atores famosos foram rejeitados para interpretar Ken's no filme. Elas revelaram que o motivo foi um pedido específico de Greta Gerwig, diretora do longa.

De acordo com Jones, "grandes astros de Hollywood filmaram testes de câmera, mesmo tendo só algumas páginas de diálogo". "A coisa que Greta sempre sublinhou no processo da escalação é que ela não queria ninguém que parecesse estar piscando para a câmera, sendo sarcástico ou irônico. Ela queria atores que vivessem Ken's e Barbie's com sinceridade.", pontuou.

Já Bevan contou que as cenas liberadas por Gerwig para os testes abordavam essa "linha tênue entre comédia e sinceridade". "Alguns dos atores que fizeram testes para Ken chegavam e já tiravam a camisa. Nós tínhamos que dizer: 'Não, não, você não precisa fazer isso'. Mas Simu [Liu], por exemplo, entendeu imediatamente esse equilíbrio que Greta queria."

Estrelado por Margot Robbie e Ryan Gosling, o blockbuster de Greta Gerwig arrecadou impressionantes US$ 1,03 bilhão em todo o mundo.

Barbie está em cartaz nos cinemas.

