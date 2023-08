Vera Holtz ganha documentário chamado “As Quatro Irmãs”; veja trailer

Conhecida por ser um dos grandes nomes da dramaturgia brasileira, a atriz Vera Holtz protagoniza a autoficção “As Quatro Irmãs”, que chega aos cinemas selecionados no dia 7 de agosto, data que marca o seu aniversário. O trailer da produção foi lançado nesta segunda-feira, 31 [confira abaixo].

No documentário, a artista retoma, por meio do cinema, lembranças de sua família com a ajuda das irmãs Teresa, Rosa e Regina. Enfrentando lapsos de memória, ela tenta reinventar a própria vida no filme: a infância e a adolescência em Tatuí, no interior de São Paulo, a convivência familiar, e as irmãs como personas do seu ser, uma eterna fonte de inspiração para suas personagens.



Como parte do lançamento, Vera participará presencialmente de exibições especiais em cinemas selecionados de quatro cidades: Tatuí (cidade natal da artista), São Paulo, Rio de Janeiro e Niterói



Vera Holtz começou sua carreira no teatro em 1975 e esteve recentemente em cartaz com o espetáculo “Ficções”, baseado no livro “Sapiens”, de Yuval Harari. A atriz ocupou papéis em diversas novelas da Globo como Avenida Brasil (2012), Saramandaia (2013), A Lei do Amor (2016) e Amor de Mãe (2019).



Confira o trailer: