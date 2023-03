Willem Dafoe irá estrelar o novo filme de Bárbara Paz

O novo projeto de Bárbara Paz vai contar com um nome de peso em seu elenco: o astro Willem Dafoe, ator indicado ao Oscar. A novidade foi confirmada pela própria brasileira, no entanto, o filme ainda não tem previsão para estrear.

À coluna de Alcemo Gois, do O Globo, a atriz e diretora explicou que a obra irá abordar os chamados profissionais do afeto. “Em um mundo que parece ficar cada vez mais infértil, novas profissões surgem, como os profissionais do afeto, contratados para trazer calor humano às pessoas que vivem em extrema solidão. O meu filme fala sobre isso”.

Essa não é a primeira vez que Bárbara e Defoe vão trabalhar juntos. Eles estiveram em Meu Amigo Hindu, último longa de Hector Babenco, lançado em 2015. No longa, o intérprete do Duende Verde no MCU viveu o alter-ego de Babenco, enquanto Paz interpretou a si mesma.