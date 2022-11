XVIII Panorama: 'Oceano' exibe nova sessão na quarta-feira em Salvador

O filme baiano baiano "Oceano", produzido pela Rainha Cinema Digital, com direção de Bruno Masi, vai exibir uma nova sessão na Competitiva Baiana do XVIII Panorama Internacional Coisa de Cinema, na quarta-feira, 9, Cine Metha - Glauber Rocha (Sala 2), no Centro de Salvador.

O filme conta com um elenco formado por grandes nomes do teatro baiano, como Harildo Deda, Evelin Buchegger, Márcia Andrade, Jarbas Oliver, Thais Laila, Igor Epifânio, Annalu Tavares, Mariana Moreno, Wanderley Meira, Leandro Vila, Lúcio Tranchesi, entre outros.

"É o nosso primeiro festival com o longa. Importantíssimo para nós, para o filme. É um festival maduro, bonito, criativo, que acima de tudo ama o cinema de verdade!. E é nosso, baiano!", conta Masi.

A produção conta sobre a personagem Emily, vivida pela atriz Thais Laila, com seus desejos, anseios, alegrias, sonhos, vivendo a expectativa da estreia de um espetáculo teatral, que acaba repentinamente, em um acidente de carro.



O Oceano apresenta Emily em "O Canto das Cigarras", momento em que ela chega ao Bardo e é recebida por um mestre espiritual para guiá-la. Neste local, atriz e guia espiritual (Harildo Deda) pensam sobre o que aconteceu sob um novo prisma, bem mais sensível, que leva Emily a entender o que se passou com mais clareza, uma jornada para perceber o valor dos pequenos acontecimentos.