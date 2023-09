Confira imagens da 4ª Marcha do Ogulho Trans da Bahia

Com o tema "Direitos Trans são Direitos Humanos", a 4ª Marcha Trans do Orgulho Trans da Bahia reuniu várias pessoas neste sábado, 9, no Campo Grande, em Salvador, para reafirmar e reinvidicar direitos da comunidade LGBTQIAP+.

O objetivo da Marcha é alertar sobre a urgência da implementação de propostas e demandas da população trans em diversas áreas.

Confira registros do fotógrafo da Agência A TARDE, Uendel Galter, da Marcha Trans neste sábado.

Marcha Trans aconteceu neste sábado no Campo Grande | Foto: Uendel Galte | Ag. A TARDE

