Confira imagens da 53ª edição da Travessia Mar Grande-Salvador | A TARDE

A Travessia Mar Grande-Salvador está de volta após cinco anos e o evento oficial de lançamento da 53ª edição foi realizado na noite desta terça-feira, 14. Em uma das salas de cinema do UCI Orient, no Shopping Barra, foi exibido o primeiro episódio do documentário “Todos os Sonhos”, que conta parte da história dessa icônica competição.

Um mar cheio de histórias e conquistas, essa é a principal marca da Travessia Mar Grande–Salvador. A maratona aquática projetou atletas da grandeza de Allan do Carmo, Desirée Dália e Mônica Veloso.

Confira as imagens.

| Foto: Foto: Rafaela Araújo | Ag. A Tarde

| Foto: Foto: Rafaela Araújo | Ag. A Tarde

| Foto: Foto: Rafaela Araújo | Ag. A Tarde

| Foto: Foto: Rafaela Araújo | Ag. A Tarde

| Foto: Foto: Rafaela Araújo | Ag. A Tarde

| Foto: Foto: Rafaela Araújo | Ag. A Tarde

| Foto: Foto: Rafaela Araújo | Ag. A Tarde

| Foto: Foto: Rafaela Araújo | Ag. A Tarde

| Foto: Foto: Rafaela Araújo | Ag. A Tarde

| Foto: Foto: Rafaela Araújo | Ag. A Tarde

| Foto: Foto: Rafaela Araújo | Ag. A Tarde

| Foto: Foto: Rafaela Araújo | Ag. A Tarde

| Foto: Foto: Rafaela Araújo | Ag. A Tarde

| Foto: Foto: Rafaela Araújo | Ag. A Tarde

| Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

| Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

| Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

| Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

| Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

| Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE