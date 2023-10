Documentário sobre dificuldades da população trans é gravado na Bahia | A TARDE

O documentário Pajubá, que vai contar trajetórias de pessoas trans das cinco regiões do país, teve cenas gravadas em Salvador nesta terça-feira, 3. Após passagem no Rio Grande do Sul, o filme chegou ao no Museu de Arte Moderna da Bahia.

No local foi gravada entrevista com a presidente da Associação Nacional de Travestis e Transexuais Keila Simpson. Ao todo, 28 pessoas trans das cinco regiões do país serão entrevistadas na obra.

Pajubá é dirigido por Gautier Lee, cineasta negra, angrense e não-binária, responsável por entrelaçar as histórias e colocar na tela do cinema.

Gautier conta que a obra representa a pluralidade do Brasil, que é um país com dimensões continentais.

"Ter Keyla Simpson participando desse projeto é incrível. Quando eu estava nascendo, ela já era ativista. Agora eu estou tendo o privilégio de sentar frente a frente com ela e entrevistá-la, conversar com ela. Esse é o primeiro longa que estou dirigindo e eu vou ter a presença de uma pessoa que está literalmente lutando desde que eu nasci".

Já Keila, primeira travesti a ser nomeada Doutor Honoris Causa no Brasil, afirmou que se sentiu honrada de participar desse documentário.

"O filme se comunica com uma parte da população que não está habituada com essas histórias e está tendo a oportunidade de atingir um determinado público. É um pouco disso, de você falar de diversas coisas, comunicando com pessoas que talvez não parariam na esquina pra te ouvir".

Ela pontuou que a diversidade por trás das câmeras, composta majoritariamente por pessoas trans e negras, representa a conquista de um espaço importante para a população trans.



"São produções de pessoas trans com pessoas trans que vão dialogar com a sociedade. É fundamental que a gente precise fazer a chamada dos nossos. Acho que é necessário ter mais condições, mais pessoas trans em várias outras áreas também se destacando pra gente fazer a nossa referência pro Brasil. Ter a pluralidade de pessoas como nós".

A obra cinematográfica “Pajubá” foi contemplada no Edital de Concurso FAC Filma RS, e tem apoio financeiro do Fundo de Apoio à Cultura – Pró-cultura RS FAC, Lei nº 13.490/10 SEDAC nº 01/2022. O documentário é dirigido por Gautier Lee, com roteiro de Hela Santana e produção-executiva de Rubian Melo e Aline Fontes. A obra está prevista para ser lançada em 2024.