Anderson Leonardo recebe mensagens de força após internação | A TARDE

Alguns famosos enviaram mensagens de solidariedade ao vocalista do grupo Molejo, Anderson Leonardo, após a assessoria da banda comunicar, por meio das redes sociais, que o artista voltou a ser internado em estado grave no hospital, nesse domingo, 24.

Famosos como a dançarina Carla Perez, o cantor Sergião Loroza, a porta-bandeira Selminha Sorriso e a cantora e ex-BBB Marvvila se solidarizaram nos comentários do post feito pela equipe no Instagram do grupo.



Carla escreveu: “Juntos em oração”. Marvvila disse: “Oremos. Estamos juntos, Anderson. Tudo vai ficar bem”. Loroza desejou melhoras ao cantor.



Nova internação

Anderson Leonardo voltou a ser internado nesse domingo, 24, cinco dias após receber alta hospitalar, e está em estado grave. A informação foi divulgada no Instagram do grupo, na madrugada desta segunda-feira, 25.

“A assessoria do grupo Molejo vem informar que, infelizmente, devido ao agravo da doença que acomete o cantor Anderson Leonardo, o mesmo necessitou ser hospitalizado neste domingo em estado grave. Pedimos a todos os fãs e amigos que continuem em orações pelo nosso cantor”, diz a nota.



Anderson está em tratamento contra um câncer inguinal, um tipo raro da doença, localizado na região da virilha, e que afeta o pênis e o ânus. O cantor teve alta na última terça-feira, 19, depois de 21 dias internado.