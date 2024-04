Anderson, vocalista do Molejo, volta a ser internado em estado grave | A TARDE

Vocalista do grupo de pagode Molejo, Anderson Leonardo, de 51 anos, voltou a ser internado neste domingo, 24, e, segundo a assessoria, está em estado grave. Em 2022, Anderson foi diagnosticado com um câncer inguinal, na virilha.

"A assessoria do grupo Molejo vem informar que infelizmente, devido ao agravo da doença que acomete o cantor Anderson Leonardo, o mesmo necessitou ser hospitalizado neste domingo em estado grave. Pedimos a todos os fãs e amigos que continuem em orações pelo nosso cantor", afirma a nota.

Por diversas vezes, o grupo Molejo precisou adiar shows por causa da saúde do cantor. Entre idas e vindas, o artista havia recebido alta no dia 19 de março, após ficar internado para receber tratamento em hospital no Rio de Janeiro.