Belo é flagrado de mãos dadas com nova mulher em shopping

O cantor Belo de mãos dadas com uma morena sorridente - Foto: Edson Douglas

Já dizia a letra da música “Reinventar”: “Recomeçar sem me esconder”. Solteiro desde o fim de seu casamento com a musa fitness Gracyanne Barbosa, o cantor Belo foi flagrado caminhando de mãos dadas com uma morena em um shopping do Rio de Janeiro.

>>> Pagaria? Saiba quanto custam vídeos sensuais de Gracyanne Barbosa

O cantor foi visto abraçando a jovem enquanto caminhava pelo shopping e olhava a vitrine de uma loja no centro comercial, localizado na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade.

| Foto: Edson Douglas

De acordo com o portal LeoDias, a assessoria do cantor informou que a moça da foto é uma amiga de Belo, funcionária de uma loja do shopping que patrocina o grupo Soweto.

O cantor Belo de mãos dadas com uma morena | Foto: Edson Douglas

>>> Leia também: uma loja no centro comercial, localizado na Barra da Tijuca