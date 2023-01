Pedro Scooby chora ao comentar estado de saúde da filha: "dia difícil"

O surfista e ex-BBB Pedro Scooby visitou a filha recém-nascida, Aurora, nesta quarta-feira, 4, e afirmou que a pequena está tendo um dia difícil. Ela nasceu em 26 de dezembro e atualmente está internada em uma Unidade de Terapia Intensiva.

Fruto do relacionamento do atleta com Cintia Dicker, Aurora passou por duas cirurgias após o nascimento, mas a família não detalhou o motivo.

"Estou saindo aqui do hospital para resolver uma coisa e hoje tá sendo um dia difícil para a Aurora. A moça aqui da porta andou até mim e falou: 'Vou te dar esse tercinho benzido, para dar sorte para ela'", disse Scooby.

Com a voz embargada, ele exibiu o terço que ganhou. "Muita oração, Deus tá no comando, vai dar tudo certo".

Recentemente ele havia agradecido o carinho e orações do público ao afirmar que a filha havia melhorado. "Se Deus quiser, ela vai conseguir sair de lá logo. Mas quero agradecer todas as orações, todas as mensagens, todas as energias positivas que mandaram".

“Por mais que eu seja esse cara positivo – continuo muito positivo. As pessoas mais próximas de mim já sabiam que isso estava acontecendo, meus filhos sabiam, a mãe deles [Luana Piovani] também. É deixar aqui só, mas está tudo bem. Vai dar tudo certo”, finalizou.

Nos últimos dias o surfista se envolveu em uma polêmica com a mãe dos seus outros três filhos, Luana Piovani, que alegou que o ex-BBB queria reduzir o valor. Nesta terça-feira, 3, ele se defendeu, expôs prints de conversas com a atriz e afirmou que nunca se recusou a pagar a pensão dos filhos.

