Preta Gil celebra Natal e agradece pelos “livramentos” | A TARDE

A cantora Preta Gil usou o Instagram no domingo, 24, para celebrar o primeiro Natal após o fim de seu casamento e do tratamento do câncer no intestino. Ela compartilhou uma mensagem de gratidão.

“Natal, eu só tenho que agradecer o menino Jesus por todas as vitórias e livramentos. Amém!! Feliz Natal a todes”, escreveu.

Em maio, a cantora confirmou os rumores de que seu casamento com o personal trainer Rodrigo Godoy, de 34 anos, tinha chegado ao fim. Ela estava no começo do tratamento contra o câncer do intestino quando soube que estava sendo traída.

Veja a publicação: