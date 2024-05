Sonia Abrão sai em defesa de Davi e avisa: "não vou soltar a mão" | A TARDE

Torcedora assumida de Davi Brito durante o Big Brother Brasil 24, Sonia Abrão se pronunciou nesta segunda-feira, 22, sobre as polêmicas envolvendo o baiano.

No início do 'A Tarde é Sua', Sônia afirmou que seguiria ao lado de Davi e disse acreditar que o ex-casal ainda pode ficar junto novamente.

"Eu só quero avisar que eu não vou soltar a mão do Davi. Que eu acho que aquele jogo que ele ganhou, que ele venceu essa edição do ‘Big Brother Brasil’, eu não retiro uma palavra do que eu disse durante 100 dias no nosso programa. A vitória dele é absolutamente, no meu entender, inquestionável", disse.

Ela seguiu, afirmando que não era possível prever o que aconteceria após o programa e atacou Wanessa Camargo, expulsa do reality por agressão contra o baiano.

"não adianta o pessoal vim com aquela história: ‘Ai, a mamacita estava certa’. Aquela Wanessa Camargo, aquela cobra. Vê se pode?".

Ela segue, afirmando que há diferença entre o Davi jogador e a vida pessoal do ex-motorista por app.

“O jogo acabou, ele foi o grande campeão, ele levou o prêmio. Aqui fora, virou vida pessoal. Mas pensa bem, não é só vida pessoal. Está intrinsicamente ligada ao prêmio, está intrinsicamente ligada à vida sentimental, que ele mesmo divulgou pra todo Brasil durante o jogo”.

Por fim, ela afirmou acreditar que Mani e Davi ainda podem fazer as pazes. "Eu não duvido, se eles se livrarem de todos esses intermediários e olhar um cara a cara pro outro, que eles não fiquem juntos novamente".