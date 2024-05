Armação? Web expõe real motivo para término de Davi e Mani | A TARDE

A web está em polvorosa desde que Davi Brito saiu do BBB 24 como campeão do reality. Isso porque existia uma expectativa muito grande por parte do público em relação ao reencontro entre ele e sua até então namorada, Mani Reggo. As coisas, no entanto, não aconteceram como o esperado e o relacionamento parece ter terminado.

Após não ser vista em público com Davi Brito depois de ele deixar o programa como grande campeão, Mani quebrou o silêncio na tarde do último sábado, 20, e criticou precisar saber da “mudança do status do relacionamento por entrevistas”. O post da empreendedora pegou os fãs de surpresa, justo no dia em que Davi desembarcou em Salvador.



Ela estava no Rio de Janeiro desde o dia da grande final do BBB. Ao sair do programa, Davi a citou em diversas entrevistas e disse que o relacionamento estava mantido, também afirmando tê-la encontrado durante a semana. Apesar disso, rumores do fim aumentaram durante os dias.



Além disso, Mani desembarcou em Salvador em um voo diferente de Davi e retirou a menção “esposa de Davi” da sua bio no Instagram. Ela também parou de seguir o campeão.



Depois disso, Davi se pronunciou por live na madrugada desse domingo, 21. Ele desabafou e afirmou que está disposto a conversar para “acertar alguns pontos” e afirmou amar a Mani. Davi disse ainda que torce muito pela vitória da mulher e quer que ela vá longe.

Em meio a tantas declarações e pronunciamentos, os fãs passaram a especular os possíveis motivos para o término. Eis que os internautas trouxeram à tona uma nova polêmica - desta vez envolvendo também a equipe de Mani, composta pelos empresários Fritz Paixão e Concita Pinto, além do publicitário João Silva. Eles passaram a ser acusados de manipular todo contexto como uma estratégia de marketing.

Em threads que circulam no X (antigo Twitter), usuários da rede social expõem que Mani teria sido manipulada pelo trio durante o reality. Os internautas também publicaram um documento em que mostra que Instituto Maria Preta, que tem Concita como presidente e mesmo endereço de uma empresa registrada por Mani, entrou com solicitação para patentear o bordão “Calabreso”, que fez muito sucesso após ser usado por Davi dentro do programa.

A Mani patenteou uma palavra que não foi ela quem criou e não foi ela quem viralizou dizendo, isso é um exemplo claro do quanto ela está sendo oportunista! pic.twitter.com/Q69I9sHOPr — Jotta’’ (@IamJottaa) April 21, 2024

Os internautas também falaram que o desencontro entre Mani e Davi foi algo premeditado com o objetivo para favorecer a imagem da empreendedora. Ademais, a notícia de término teria sido dada pelo jornalista Luiz Bacci após ele ter sido contratado por Fritz, o qual também teria “plantado” notícias falsas em páginas de fofoca.



Depois desse exposed, os fãs e seguidores do ex-casal passaram a apontar esse imbróglio como possível motivo para o término.



Confira o exposed completo:

🚨 EXPOSED 🚨



Mani e sua ligação direta com a presidente da associação Maria preta que tem a patente do termo "calabreso"

Segue o 🧵 .#Bbb24 — 𝐁∆𝐊 (@BKcomenta) April 22, 2024