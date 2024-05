No Instagram, Mani para de seguir Davi e tira relacionamento da bio | A TARDE

Em meio aos rumores sobre o término do relacionamento, Mani Rego parou de seguir Davi no Instagram e atualizou a sua bio na rede social, tirando a informação que era esposa do campeão do BBB24. As ações foram feitas no fim da tarde deste sábado, 20, após um pronunciamento dela.

Apesar de nenhum dos dois confirmarem o término, essas atitudes reforçam que o relacionamento deles, de fato, parece ter chegado ao fim. Em seu pronunciamento, inclusive, Mani demonstrou estar chateada com algumas falas de Davi após o fim do programa.

Além disso, ambos desembarcaram em Salvador neste sábado, mas em voos diferentes. Davi foi recepcionado por sua mãe, Elisangela Brito, e uma multidão de fãs.

Confira o antes e depois da bio de Mani Rego:

Mani removeu o status de relacionamento do Instagram | Foto: Reprodução