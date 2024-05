Multidão aguarda desembarque de Davi para recepcioná-lo; assista | A TARDE

O anúncio da vinda de Davi Brito a Salvador neste sábado, 20, causou um grande alvoroço entre os fãs do campeão do BBB24. Uma multidão compareceu ao Aeroporto Internacional de Salvador para prestigiar o baiano de 21 anos que venceu o prêmio de R$ 2.920.000 no reality show da TV Globo.

Os fãs levaram cartazes com frases, pedidos, fotos e fizeram camisas personalizadas, se viu de tudo. A mãe Davi, Elisangela Brito, que ainda não encontrou o filho depois do programa, também o aguardava e aproveitou a oportunidade para tirar fotos com o público.

Assista a multidão que foi acompanhar a chegada de Davi:





