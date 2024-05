Fãs se reúnem no Aeroporto de Salvador para recepcionar Davi | A TARDE

Fãs do vencedor do Big Brother Brasil 2024, Davi Brito, já esperam ansiosamente por sua chegada no Aeroporto Internacional de Salvador neste sábado, 20.

O Portal Massa! conversou com admiradoras do ex-brother que já se encontram no Aeroporto desde às 13h.

Poliana Carolina Dias, de 29 anos, contou que chegou no local há quatro horas e ainda não havia nenhum fã no aguardo de Davi.

“Eu quero ver o meu ídolo de perto. Vou ficar até o final e tenho certeza que vou chegar perto [dele]”, disse.

Já Loíde Souza relatou que se apaixonou pelo baiano no programa e durante os paredões no reality passava mal de ansiosa com receio da sua saída.

“Eu estou aqui esperando por ele e eu espero que ele venha aqui falar comigo e tirar foto comigo. Vou esperar até o final, talvez eu não vá nem trabalhar porque eu quero ir pra festa dele”, revelou.

Conforme apuração do Portal A TARDE, o ex-brother embarcou no Rio de Janeiro por volta das 15h50 e já está a caminho da capital baiana. A previsão é que ele chegue às 19h.