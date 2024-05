Davi embarca sozinho para Salvador, mas descarta fim de namoro | A TARDE

O baiano Davi Brito, campeão da 24ª edição do Big Brother Brasil, embarcou na tarde deste sábado para Salvador. O jovem foi visto no aeroporto cercado de seguranças. O Portal A TARDE apurou que o embarque aconteceu por volta das 15h50 e que às 16h a aeronave estava taxiando.

Cercado por diversas pessoas, Davi respondeu a questionamentos sobre seu relacionamento com Celsilene Rego, a Mani. “Estamos [juntos] sim”, afirmou Davi. Mani também estava no Rio de Janeiro, no entanto, desembarcou sozinha no aeroporto de Salvador na tarde de sábado, 20, conforme descobriu o Portal A TARDE.

Assista o momento do embarque de Davi:

Davi desabafa sobre Mani no aeroporto a caminho de Salvador:



“O povo não vai conseguir nos separar”

.pic.twitter.com/kNmzwyLjYc — POINT POP (@Point__Pop) April 20, 2024

Veja o desembarque de Mani Rego em Salvador:





Cidadão Repórter ao A TARDE