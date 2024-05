Mani quebra o silêncio sobre término com Davi: "Saber por entrevistas" | A TARDE

Após não ser vista em público com Davi Brito após ele deixar o Big Brother Brasil 24 como grande campeão, Mani Reggo quebrou o silêncio na tarde deste sábado, 20, sobre o suposto fim do seu relacionamento com o baiano. Sem confirmar o término, ela criticou precisar saber da "mudança do status do relacionamento por entrevistas".

Leia Mais

>> Rejeitando rumores, Davi convoca Mani ao vivo: “Venha amor”

>> Davi confirma que está casado e manda recado para fofoqueiros: "Parem"

Mani Reggo estava no Rio de Janeiro desde o dia da grande final do BBB. Ao sair do programa, Davi a citou em diversas entrevistas e disse que o relacionamento estava mantido, também afirmando tê-la encontrado durante a semana. Apesar disso, rumores do fim aumentaram durante os dias.

"Peço a compreensão pelo silêncio nas últimas 48 horas. Esse momento serviu para que eu não cometesse excessos ou julgamentos os quais as informações ainda eu não tinha processado. O sentimento é que em pleno século XXI, depois de ser mãe aos 16 anos do meu único filho, de ter passado e ainda passar (como todos) muitas dificuldades, ter que saber da mudança do status do meu relacionamento por entrevistas , e outra que ainda estamos nos conhecendo, ouvindo, não pelos os comentários de internet, mas as palavras que saíram em rede nacional vindas de uma pessoa que conviveu já a tempo suficiente para termos uma relação de cumplicidade. E que como um passe de mágica, passo a ser como um produto onde uma pessoa escolhe em qual a prateleira que deverei estar", postou Mani.

Além disso, Mani Reggo, que desembarcou em Salvador neste sábado em um voo diferente de Davi, que chega em breve na capital baiana, retirou a menção 'esposa de Davi' da sua bio no Instagram.

Veja o post de Mani Reggo: