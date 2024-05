Após Mani terminar, Davi abre o jogo: “Acertar alguns pontos” | A TARDE

Após Mani Reggo anunciar o fim do namoro, Davi se pronunciou por live na madrugada deste domingo, 21. Ele desabafou e afirmou que está disposto a conversar para “acertar alguns pontos”.

“Só depende dela, se ela quiser eu tô aqui. Só foi esse tempo que eu saí do Big Brother e tenho várias agendas para cumprir. Hoje que eu fui ver a minha mãe, mas eu tô super disposto. O dia e a hora que você quiser marcar pra conversar comigo pra gente acertar alguns pontos e continuar como a gente sempre continuou: só eu e você, e mais ninguém. Te amo, Mani”, disse o baiano.

Davi disse ainda que torce muito pela vitória da mulher e quer que ela vá longe.

A declaração de Davi surge em resposta a uma postagem de Mani em suas redes sociais, na qual ela menciona ter conhecido a "mudança no status do nosso relacionamento por meio de entrevistas". Após dois dias de silêncio, ela removeu o título de "esposa de Davi" de sua biografia no Instagram e deixou de segui-lo.

Os rumores sobre a separação do casal após a saída de Davi do programa aumentaram consideravelmente ontem à noite. Anteriormente, os internautas já haviam questionado o motivo da demora para o reencontro do casal, além da declaração de Davi de que eles não estavam oficialmente namorando, mas sim "se conhecendo" durante sua participação no Mais Você.

Nas últimas 24 horas, Davi perdeu mais de 350 mil seguidores no Instagram, após ultrapassar a marca de 10,5 milhões. Enquanto isso, Mani ganhou cerca de 2,3 milhões de seguidores no mesmo período, elevando seu total para mais de 5,5 milhões.

Confira o pronunciamento de Davi