Mãe de Davi ironiza possível término: “Ficou com medo do calabreso” | A TARDE

O clima pesou no aeroporto de Salvador após a publicação de Mani Reggo. A então namorada de Davi foi às redes sociais e demonstrou estar bastante chateada com as recentes declarações do campeão do Big Brother Brasil.

Presente no local para buscar o filho, a mãe de Davi, Elisângela Brito, desconversou o post. Ao Portal A TARDE, ela falou apenas que prefere “não comentar o assunto”, mas que seguia esperando por Mani no aeroporto.

“Eu tô aqui esperando Mani, vem cá, Mani, tá fugindo da arraia? Ficou com medo do calabreso?”, brincou.

Citando comidas afrodisíacas, pois mais cedo disse ter preparado o hotel para o casal “namorar”, ela disse que quer ver os dois juntos. “Eu só sei dizer que o caldo de mocotó está pronto.”

“Eu não quero falar sobre esse assunto, eu não sei. Como é que eu vou falar de um assunto a vocês se eu estou aqui esperando o Davi”, completou.

Na sequência, ela defendeu a índole do filho e disse que Davi foi íntegro com Mani. “Davi é o mesmo do programa, a gente não pode hoje atribuir nenhum irretidão a Davi, porque Davi é o mesmo do programa Davi não vai admitir ninguém mentindo com ele, Davi não vai admitir aqui no Instagram levantar fake pra ele, ele vai se defender porque ele é íntegro. Ele mostrou, confinado, ali, a integridade a todos nós, ao baiano, a namorada dele e não vamos agora levantar uma conversa que não saiu. Não vamos ter denegrir a mente do menino, a integridade dele porque ele mostrou pra gente que ele é um baiano calabreso”, finalizou.