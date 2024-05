Vídeo: Campeão do BBB, Davi chega a Salvador nos braços do povo | A TARDE

Campeão do Big Brother Brasil 24, Davi Brito desembarcou em Salvador por volta das 18h deste sábado, 20. O morador de Cajazeiras conquistou o público no maior reality show do Brasil e levou o prêmio de quase R$ 3 milhões na última terça-feira, 16. No desembarque no Aeroporto Internacional de Salvador, Davi foi recepcionado por milhares de fãs.

Após o desembarque, Davi foi receptivo com os fãs, abraçou alguns e agradeceu pelo carinho. No entanto, a passagem do soteropolitano foi rápida, já que ele entrou em uma van e deixou o aeroporto. A falta de contato gerou protestos de alguns fãs, que pediram por respeito.

Veja vídeos da chegada de Davi:





Ag. A TARDE

Veja vídeo da saída de Davi:

Matheus Calmon | Ag. A TARDE

