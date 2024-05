Após anunciar término com Davi, Mani ganha 1,5 milhão de seguidores | A TARDE

Após anunciar o término do relacionamento com Davi Brito, campeão do Big Brother Brasil 24, Mani Rego ganhou apoio popular e viu o número de seguidores no Instagram dar um salto.

O anúncio foi publicado minutos antes do horário previsto para a chegada do ex-BBB na capital baiana, momento em que a mãe dele, Elisângela Brito, fãs e imprensa aguardavam no Aeroporto Internacional de Salvador.

Antes do comunicado, Mani somava 3,2 milhões de seguidores. Após o anúncio, o número disparou e chegou a 4,6 milhões, um salto de 1,4 milhão de seguidores.

A plataforma de monitoramento de redes sociais CrowdTangle aponta que Mani já apresentava crescimento nos seguidores desde que os rumores sobre a separação começaram a surgir.

Segundo a plataforma, na quinta-feira, 18, Mani estava com 2,9 milhões de seguidores. Na sexta-feira, 19, o número chegou a 3,2 milhões.

Na mensagem publicada neste sábado, 20, Mani conta que ficou 48h em silêncio na web para não cometer excessos ou julgamentos.

O sentimento é que em pleno século XXI, depois de ser mãe aos 16 anos do meu único filho, de ter passado e ainda passar (como todos) muitas dificuldades, ter que saber da mudança do status do meu relacionamento por entrevistas", escreveu.

"E que como um passe de mágica, passo a ser como um produto onde uma pessoa escolhe em qual a prateleira que deverei estar".