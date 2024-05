Fãs se supreendem com post de Mani sobre suposto término | A TARDE

Há horas aguardando a chegada de Davi Brito no Aeroporto Internacional de Salvador, neste sábado, 20, fãs foram surpreendidos com a postagem de Mani Reggo sobre possível término com o vencedor do BBB 24.

“Tô esperando ansiosa pelo casamento, mas não quero acreditar nessas notícias, não. Já não basta o que fizeram, meu dia vai ser horrível, péssimo. Tô aqui sem voz, cheguei cedo, quase que tomo chuva e fazem isso? Não gostei dessa notícia, se isso for verdade. Esse casal não pode terminar não”, desabafou uma fã.

Em um texto nas redes sociais, Mani Reggo quebrou o silêncio na tarde deste sábado, 20, sobre o suposto fim do seu relacionamento com o baiano. Sem confirmar o término, ela criticou precisar saber da "mudança do status do relacionamento por entrevistas".

Logo após o pronunciamento, Mani parou de seguir Davi no Instagram e atualizou a sua bio na rede social, tirando a informação que era esposa do campeão do BBB24.

“Não esperava isso, não. Ela aqui fora, fazendo mutirão, brigou em nome dele. Ele tem que ter um pouco de respeito”, disse outro fã.

“Eu acho tudo isso uma polêmica nas redes sociais, entre ele e a mulher dele. Mas na verdade eles vão se casar, não tem nada separado. Isso é tudo mentira, fake”, esbravejou outro fã.

