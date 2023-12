GTA 6: saiba qual a data e hora para lançamento do primeiro trailer | A TARDE

GTA 6 terá seu primeiro trailer revelado no dia 5 de dezembro, às 11h no Brasil, segundo informações da Rockstar Games em sua conta oficial no X (antigo Twitter).

Esse vídeo deve confirmar alguns detalhes já esperados pelos fãs após muitos anos de rumores. A arte divulgada pela Rockstar, por exemplo, traz um visual de coqueiros que remete à cidade de Vice City, especulada - e confirmada em vazamentos - para ser palco da próxima história da franquia.

Outra informação relevante, segundo a Techtudo, é que deve ser confirmada a respeito das plataformas em que o título ficará disponível - provavelmente não vai sair para PlayStation 4 (PS4) e Xbox One, somente para PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X, Xbox Series S e PC -, assim como a data de lançamento. Veja, a seguir, mais detalhes do que esperar do primeiro trailer de GTA 6.

A revelação do sexto capítulo da franquia Grand Theft Auto é um dos eventos mais esperados da indústria dos games - a ponto, inclusive, de um anúncio anterior sobre o lançamento do trailer ter se tornado a postagem mais popular de games da história do X/Twitter.

Com informações da Techtudo