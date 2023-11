Primeiro evento de CrossFit acontece em Salvador em novembro | A TARDE

O Arena Challenge 2023 já está na contagem regressiva para o início da competição, que acontece nos dias 3, 4 e 5 de novembro, na Arena Fonte Nova, em Salvador. É a primeira vez que na história, que a CrossFit inc licencia um evento na Bahia.

Essa será a IV edição do evento, que passa oficialmente a fazer parte do calendário da CrossFit Internacional. Na ocasião, atletas da elite do esporte competirão por premiações em dinheiro, que somarão mais de R$ 40 mil. Pelo 4º ano, a Arena Fonte Nova sediará o evento, que reúne a comunidade fitness brasileira.

São esperados 700 atletas e mais de 4 mil espectadores de sexta até domingo. Esse ano, a competição terá disputas nas categorias em Trios Scaled e Intermediário e Individual Elite, RX'd e Master (40+), essa três últimas com premiação em dinheiro para os vencedores.

As inscrições para atletas competidores estão abertas até esta quarta-feira, 25. Já os ingressos para espectadores estão disponíveis aqui.

Serviço:

CrossFit Arena Challenge

Local: Arena Fonte Nova

Datas:

03/11 das 19h às 21h

04/11 das 7h às 19h

05/11 das 7h às 16h + Premiação 16h30 às 17h + After 17h às 21h

Inscrições (até 25.10).

Ingressos para plateia.