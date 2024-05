Salvador recebe 4º Fórum Estadual de Gestores da Agricultura | A TARDE

A partir da próxima terça-feira, 21, começa o 4º Encontro do Fórum Estadual de Gestores da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura da Bahia (Feagri). Realizado no Centro de Convenções de Salvador, o evento, que se estende até o dia, 23, reunirá gestores municipais, técnicos, produtores rurais e demais profissionais do setor para uma imersão em temas estratégicos com foco no desenvolvimento do agronegócio baiano. O Fórum conta com programação diversificada, com minicursos práticos, mesa de abertura e plenárias, lançamentos inovadores e uma reunião exclusiva para gestores municipais.

A conjuntura da Agropecuária da Bahia e a Sustentabilidade no Campo serão debatidas em plenárias com a presença de autoridades do Governo da Bahia, SEAGRI, SDR, SFA-BA/MAPA, ADAB, Bahia Pesca e FAEB. As discussões trarão à tona os principais desafios e oportunidades para o desenvolvimento do setor, promovendo a troca de experiências e a construção de soluções conjuntas.

No evento, os participantes poderão aprofundar seus conhecimentos em áreas como captação de recursos, gestão e política pública, produção agropecuária municipal, indicação geográfica e marcas coletivas, alternativas para o semiárido com camarão e peixe, inspeção de produtos de origem agropecuária, certificação e produção orgânica, pagamento por serviços ambientais, tecnologias do plano de agricultura de baixo carbono, defesa sanitária vegetal, sistema unificado estadual de sanidade agroindustrial familiar, artesanal e de pequeno porte, e defesa sanitária animal.

Como novidade, um dos momentos mais esperados do FEAGRI 2024 será o lançamento do Portal do Agronegócio (Portagro), uma plataforma inovadora que conectará produtores, gestores e instituições de pesquisa, impulsionando a colaboração e o desenvolvimento sustentável do agronegócio baiano.

No terceiro e último dia do evento, gestores municipais se reunirão para trocar experiências, debater desafios e construir soluções conjuntas para o fortalecimento da agricultura familiar e do agronegócio em seus municípios. Essa iniciativa visa fortalecer a articulação entre os diferentes níveis de governo e garantir que as políticas públicas atendam às necessidades específicas de cada região.

