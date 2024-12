A nova cara de Itapuã

Ao norte, ela se conecta à Avenida Paralela, a Luís Viana Filho - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE / 07/09/2023

60.968. Esse é o número de pessoas que vivem em Itapuã, o que faz do bairro o mais populoso de Salvador, de acordo com o último censo do IBGE, realizado em 2022. Boa parte dessa ocupação pode ser percebida na Avenida Dorival Caymmi, inaugurada em 1985 e que leva o nome do baiano que imortalizou o bairro nas suas composições. É ela que, com mais de 3 km, dita o ritmo acelerado dessa região.

Ao norte, ela se conecta à Avenida Paralela, a Luís Viana Filho, e também dá acesso ao Aeroporto de Salvador. Ao sul, toca a orla marítima e oferece caminhos para quem quer conhecer a cidade a partir do mar.

É nessa sua extensão que se sente o calor das movimentações locais, principalmente no sentido comercial. Dos dois lados da principal avenida é possível encontrar de tudo: mercados, farmácias, bancos e restaurantes.

Há também diversos estabelecimentos do setor de saúde, com clínicas de diversas especialidades, e de serviços como lotéricas e uma agência dos Correios.

Mas não é só de “itapuanzeiros” que vive o bairro. Constantemente, fluxos de pessoas de outros locais, até mesmo de fora da Bahia, tomam conta de Itapuã, atraídos por eventos e shows realizados no Parque de Exposições.

Agito

O bairro nem sempre foi assim. O cenário que vemos hoje é resultado de várias transformações. Maria Clara Bezerra 49, cantora lírica e moradora do bairro há 40 anos, presenciou esse processo.

“Era basicamente para veraneio. As pessoas vinham de outros estados, cidades para passar o verão em Itapuã. Essa casa aqui, mesmo, foi alugada nos anos 80”, conta.

A artista é tomada pelo saudosismo ao falar sobre a juventude no bairro, principalmente ao recordar as atividades preferidas que fazia com amigos.

“A gente andava livremente, sem perigo, era todo mundo conhecido. Mesmo as pessoas que vinham para veraneio acabavam se integrando. Mas muita gente começou a investir no bairro para abrir negócios. As pessoas foram vendendo as casas, uma por uma, e ela foi engolida pelo comércio”, diz.

De volta ao presente, Maria Clara destaca que passeios pelo bairro agora demandam mais atenção, mas que isso não apaga os aspectos positivos do local.

“O progresso veio. A gente não precisa mais sair para o Centro para comprar as coisas. A gente acha tudo aqui. O bairro sobrevive por si mesmo. O pôr do sol é muito lindo, a gente corre na orla, tem um espaço muito bom pra isso ao longo do mar. É um privilégio, realmente”, afirma.

Quem compartilha da mesma sensação é o comerciante Eliseu Martins, 67, que mora há 47 anos em Itapuã. Ele tem uma barraca de alimentos e temperos na Avenida Dorival Caymmi e também presenciou essa transição de um domínio residencial para uma prevalência comercial.

“Era tudo morada. Hoje em dia, virou ponto comercial, tem lojas, tem de tudo aí. Eu gosto do bairro. Pelo tempo que estou aqui, não tive dificuldade com nada. Tenho meu negócio, trabalho e passeio”, diz ele, que destaca a Praia da Sereia como um dos lugares preferidos para o lazer.

Em um bairro nascido a partir das contribuições de pescadores, um Mercado Municipal não pode faltar, e o de Itapuã é mais um comprovante do fervor popular do bairro.

Localizado na Rua Genebaldo Figueiredo, próximo à Paróquia Nossa Senhora da Conceição da Praia, o local passou por uma reconstrução em 2015. ,

Hoje, segue como o ponto ideal para quem busca um bom peixe fresco e ainda aproveita para apreciar uma tradicional feijoada, já que o local conta com diversos bares e restaurantes.

Luis Eduardo, 62, pesca e vende peixes no mercado há mais de 30 anos. Ele é mais um que presenciou o crescimento do bairro.

“Itapuã virou uma ‘cidade’. O pessoal que mora em outros bairros vêm aqui quase todos os dias. E mesmo com toda mudança, acho Itapuã um bairro mais tranquilo que os outros. Não é porque eu moro aqui, são várias pessoas que falam isso”, conta.