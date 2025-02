Ações socioculturais e diálogo com associações de prestadores de serviços são estratégias de sucesso

Equipe de voluntários capitaneada pela Ascon e empresários locais faz a alegria da garotada de Monte Gordo no Natal Solidário - Foto: Divulgação

O bairro de Guarajuba, através dos seus empreendimentos imobiliários, comerciais e prestação autônoma de serviços, gera uma média de 20 mil empregos, sendo 80% das vagas ocupadas por moradores do distrito de Monte Gordo. Ações socioculturais, abertura de diálogo com grupos sociais e associações de prestadores de serviços contribuem para um crescimento harmônico e sustentável da região.

Um exemplo dessa parceria é a Associação de Mototaxistas de Guarajuba, que auxilia na mobilidade em torno do bairro. “Nosso trabalho é importante, porque movimenta a economia, carregando os funcionários que trabalham em Guarajuba. E, com esse trabalho, sustentamos as nossas famílias”, explica o presidente da associação, Francisco Borges.

“Aqui, é uma parceria: a Ascon [Associação de Condomínios e Moradores de Guarajuba] ajudando a gente, e a gente prestando um serviço de qualidade. Somos todos habilitados, motos em dia, motos novas, a Ascon só veio para somar com a gente”, completa. Ao todo, 25 mototaxistas prestam serviços no bairro, divididos em dois pontos: no portal e na praça principal.

É também em Guarajuba que mais de 100 ambulantes credenciados garantem o próprio sustento através da economia da praia. O presidente da Associação de Vendedores Ambulantes de Guarajuba, Marcelo Santana Pereira, trabalha na praia desde 1999 e destaca o papel do bairro na economia da região.

“A praia fomenta a maior renda das famílias e traz [uma boa relação de] custo-benefício para todos, porque todos recolhem os frutos do seu trabalho para fazer uso e gastar no comércio local, como posto de gasolina, farmácias, supermercados. E são todos aqui dentro de Guarajuba e Monte Gordo”, aponta.

A opinião é compartilhada por Jurailson Gonçalves, carinhosamente conhecido pelos amigos e clientes como ‘Cebola’. Ele é dono de uma barraca na praia e vem de uma tradição familiar de 50 anos de vendas, com a mãe e os irmãos. “Quando começou, antigamente era uma trilha, não tinha essa estrada hoje que tem aí, passava por dentro da lagoa. Eu lembro do tempo da minha mãe, que a gente usava uma barra de pó de serra para levar o gelo até a praia e colocar nos isopores”, recorda.

‘Cebola’ vê com otimismo os avanços na estrutura e na organização do comércio. “Se a gente não tivesse organização, as barracas de praia hoje não vinham faturando o que vêm faturando, como os bares de Carlinhos, Prefeitinho, que criaram um nome grande”, comemora.

Segundo Raimundo Espírito Santo, presidente da Associação de Pescadores de Guarajuba, a praia já era importante desde a época em que não existia mobilidade através das estradas, e o transporte para Salvador era feito através de saveiro. A associação, com mais de 80 anos de atuação, ainda mantém viva a atividade passada de pai para filho e conta com 35 pescadores em atividade. Mas, de lá para cá, muita coisa mudou.

“Na época do meu avô, do meu pai, o peixe que eles pescavam não tinha onde vender. Tinha aqueles atravessadores que pegavam todo o peixe deles, pagavam o que queriam, e eles trabalhavam muito para ficar cativo dessas pessoas. E hoje não. Na nossa associação, o peixe chega aqui e é vendido aqui mesmo no nosso patrimônio, no nosso núcleo de associação na praia. O peixe chega aqui e vai para as barracas, restaurantes, para os veranistas que vêm e alugam a casa. A gente dá essa manutenção para não precisar ir buscar em outro lugar”, descreve.

Natal Solidário

São muitas histórias que se entrelaçam e criam um ambiente de integração e respeito mútuo, através da economia e também do social, como acontece com o Natal Solidário, projeto idealizado pela empresária do setor imobiliário, Priscila Sastre. O que começou com uma motivação pessoal ganhou o apoio da Ascon, da Litoral Bahia Imobiliáriaria, do Guarajuba Shopping e de todos os condomínios da localidade.

Cíntia Muricy, diretora socioambiental da Ascon, explica como funciona o projeto: “A gente recolhe doações de presentes, brinquedos novos para as crianças na época do Natal. Todos os condôminos abraçam a iniciativa e muitos condomínios se voluntariam para serem pontos de coleta desses presentes”.

O projeto voltado para as crianças de Monte Gordo é aguardado com ansiedade pela comunidade. “A gente consegue presentear mil crianças. Além dos presentes, a gente distribui lanches, pipoca, picolé, cachorro-quente, suco. É uma carreata bem bonita, tem o Papai Noel, a Mamãe Noel, as crianças ficam na rua esperando”, conta.

Os depoimentos mostram uma relação cada vez mais próxima ente as comunidades de Guarajuba e Monte Gordo. E, na prática, os indicadores sobre o aumento do número de turistas, o crescimento econômico nas duas localidades e os anúncios de novos empreendimentos confirmam um cenário promissor para a região, graças também à parceria bem-sucedida com a comunidade.