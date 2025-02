Alameda Guarajuba: o coração do comércio

O Guarajuba Shopping foi o primeiro grande centro comercial do local e é referência no bairro - Foto: Divulgação

Toda a percepção de que Guarajuba cresce e se desenvolve a passos largos é reforçada pela chegada de quatro empreendimentos do grupo Alphaville. Além disso, o aumento da oferta de novos serviços e a elaboração de um master plano de crescimento organizado confirmam o momento promissor do bairro. O carro-chefe desse núcleo de serviços e comodidades é a Alameda Guarajuba, onde estão concentrados os principais pontos comerciais do bairro.

“Nós temos o Guarajuba Shopping, que foi o pioneiro na região. O Guarajuba Center, com foco em serviços, possui salas comerciais de arquitetura, advocacia, clínicas. Tudo isso para atender a região. Não tinha isso aqui, essas salas são para atender a demanda de quem mora aqui. E abriu também o Guarajuba Boulevard, que tem lojas menores, de serviços mais voltados para o lazer e entretenimento”, descreve a empresária Priscila Sastre.

A aposta da corretora de imóveis é de um crescimento ainda maior nos próximos anos, mantendo a essência da localidade, que é pautada em organização e segurança. “Por que que Guarajuba é diferenciada? Porque tem esse master plan, cresce de forma organizada, tem planejamento, organização, segurança. Aqui tem segurança nos condomínios, segurança na praia, você caminha tranquilamente pelo calçadão”, pontua.

O cenário também é bastante positivo para todo o distrito de Monte Gordo. Com a chegada de grandes empresas, aumentou a oferta de empregos e a qualificação da população para atender essa demanda, integrando ainda mais toda a região.

PARA TODOS OS GOSTOS

Praças - São dezenas delas, distribuídas nos empreendimentos residenciais, com destaque para a principal - cartão-postal do bairro -, a Praça de Guarajuba, que foi totalmente requalificada e ganhou uma fonte luminosa cibernética com efeitos interativos e lúdicos.

Serviços - O bairro possui dezenas de opções de lanchonetes, restaurantes, estrutura completa de farmácias, padarias, supermercados, soverterias e um shopping aberto (open mall).

Condomínios - residenciaisCondomínio Água, Paraíso dos Lagos, Mar Azul, Condomínio Corais, Condomínio Sol, Paraíso dos Corais, Condomínio Paraíso, Costa Smeralda, Genipabu Summer Residence, Genipabu Summer House, Genipabu Summer Place, Paraíso do Mar, Genipabu Club House, Guarajuba Ville, Alphaville I e Alphaville II.

Gastronomia - Há dezenas de restaurantes e bares, com gastronomia diversificada, e opções de locais temáticos para jantares e comemorações especiais.