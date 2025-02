Alphaville Guarajuba 4: Conheça o novo empreendimento cercado por natureza no Litoral Norte

- Foto: Divulgação

O bem viver está por toda parte.

O Grupo Alphaville é líder nacional em loteamentos residenciais. São mais de 51 anos de experiência e mais de 130 empreendimentos no Brasil. Está lançando agora a quarta fase de um projeto repleto de belezas naturais, o Alphaville Guarajuba 4, localizado em Camaçari/BA, no litoral baiano, exclusivo e paradisíaco, cercado por áreas verdes.



Cada projeto que realizamos na Bahia reflete nosso olhar atento à cidade, seus entornos e suas necessidades. Oferecemos o mais alto padrão em conforto, qualidade, beleza, bem-estar e preservação da natureza.



Localização privilegiada para você desfrutar o melhor:



- 15 minutos de carro da Praia do Forte

- 42Km de Salvador

- 4 minutos do Guarajuba Shopping e do Centro Comercial

Lazer completo para todos os momentos:



- Bicicletário, quadras de tênis, poliesportiva e de areia, piscinas de adulto e infantil, academia, espaço delivery para armazenamento de entregas, solário e muito mais.

Alphaville Guarajuba 4, no litoral baiano, é exclusivo e paradisíaco, cercado por áreas verdes | Foto: Divulgação

O espaço perfeito para toda a família:

458 lotes residenciais a partir de 420 m² em um terreno de mais de 700 mil m².

Sua vida já é incrível, agora pode ficar ainda melhor.

Para mais informações sobre o produto, novas imagens, localização e tudo o que você precisa saber sobre o seu futuro residencial, clique no botão abaixo e acesse nosso site. Descubra todos os detalhes e prepare-se para viver o melhor da vida!

[Acesse Agora]

Visite o nosso stand: Rua Garibaldi Abrantes, Quadra E01 lote 07, Alphaville Litoral Norte"