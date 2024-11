Colaboração entre AmeAquarius e a SSP reduziu criminalidade

Hoje, ruas e praças do bairro Aquarius contam com 40 câmeras integradas ao sistema da SSP - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

Considerado uma das áreas mais seguras de Salvador, o Aquarius construiu essa reputação com um trabalho inteligente e integrado de vigilância e ocupação de espaços públicos. A partir da organização da comunidade e da parceria com o poder público – construída ao longo dos últimos seis anos, quando foi criada a AmeAquarius – não há hoje mais nenhuma área do bairro que não seja monitorada ou frequentada.

Entre as ações principais, destacam-se a iluminação pública em todas as ruas e praças e a parceria com as polícias Civil e Militar. Através de um conjunto de ações, a Secretaria de Segurança Pública contribuiu para uma queda vertiginosa nos índices de criminalidade no bairro, estimada entre 50% e 70%. Isso foi possível graças a dispositivos disponíveis a todos os cidadãos, mas que nem sempre são utilizados, seja por falta de conhecimento ou de mobilização comunitária.

O presidente da AmeAquarius, Theodomiro Neto, afirma que as ações implantadas no bairro têm como base o diálogo. A diretoria levou os problemas de segurança ao comandante da 13ª Companhia Independente de Polícia Militar, major Vinagre, responsável pelo policiamento da área. A partir daí, a PM definiu estratégias para melhorar o policiamento ostensivo.

O mesmo ocorreu com a 16ª Delegacia – a comunidade criou uma relação de parceria e comunicação direta, com a disponibilização do contato de delegados e investigadores. Foi feita a capacitação anual de todos os porteiros, vigilantes e síndicos do bairro, através da oferta gratuita de cursos preventivos de segurança e boas práticas, ministrados pela PM. Os porteiros se comunicam via equipamentos de rádio, disponibilizados pela Ame.

Foram realizadas campanhas para orientar moradores e trabalhadores do bairro para que seja sempre feita a formalização das ocorrências, essenciais para o trabalho de inteligência das polícias, mesmo após comunicação informal.

A AmeAquarius também realizou reuniões com a SSP, apontou vulnerabilidades e solicitou a instalação de câmeras de monitoramento nas áreas públicas, o que foi sendo feito ao longo de dois anos. Hoje, são 40 câmeras no bairro, integradas à SSP, dentro do programa de Câmera Interativa.

Para ampliar a vigilância eletrônica, a Ame doou equipamentos à 13ª Cia da PM e à 16ª Delegacia, para que fossem integrados ao sistema e pudessem acompanhar a vigilância 24 horas realizada pela SSP, com acesso às imagens em tempo real. Isto cria um cinturão de vigilância eletrônica, que se soma à circulação das viaturas da PM e ao policiamento ostensivo no bairro.

Para a titular da 16ª Delegacia, Maritta Souza, a proximidade e colaboração com a associação possibilitaram resultados melhores e bem mais rápidos. “Os contatos são feitos rapidamente, até por mensagens de Whatsapp, e a gente consegue direcionar a viatura prontamente para a localidade, às vezes até conseguindo evitar que o crime ocorra. Infelizmente, nos outros bairros não é assim”, disse.

Ela explica que isso contribui para a tranquilidade que existe hoje no Aquarius, que tem baixo número de ocorrências. Quem compartilha da mesma opinião é o titular da SSP, Marcelo Werner: “O Aquarius conseguiu um modelo de organização que pode e deve ser replicado nos outros bairros. Essa cooperação gera uma mentalidade na comunidade de que pode e deve confiar no trabalho da polícia, que tem procedimentos que irão proteger os cidadãos da criminalidade”, afirmou.

Ele lembrou que é necessário que as pessoas procurem as forças policiais para que deem o devido tratamento às ocorrências, porque a subnotificação prejudica o trabalho da corporação, que precisa dos dados para saber a mancha criminal de cada localidade.

Apesar de não haver ainda estatísticas específicas para o bairro Aquarius, a SSP informou que, dos últimos cinco anos para cá, o índice de criminalidade caiu de forma “estratosférica”, em mais de 50%, podendo chegar a 70%. A SSP informou que não são registrados no Aquarius, há mais de um ano, crimes de ameaça à vida e roubo de carro.

Cultura e lazer

O clima de tranquilidade inspira a associação a investir em eventos culturais. O diretor jurídico da Ame, Maurício Xavier, conta que em parceria com as escolas, os condomínios e o grupo Fator, a associação realizou, nos últimos anos, eventos culturais e instalações artísticas nas áreas públicas do bairro, como carnaval com bloquinho, festa junina com comidas típicas e programação no Dia das Mães e Natal.

Na Praça Aquarius, também acontecem outras atividades realizadas pela iniciativa privada com opções de lazer, como feiras gastronômicas e de artesanato. Para 2025, a Ame planejam montar um calendário anual de eventos.