Guarajuba conta com hospedagem para todos os gostos

O resort Vila Galé Marés tem completa infraestrutura de lazer - Foto: Divulgação

Pé na areia, vista para o lago ou uma casa luxuosa para aproveitar com toda a família? Em Guarajuba tem tudo isso. É possível aproveitar tudo que o bairro oferece em um resort com padrão internacional, desfrutar da comodidade e requinte de um hotel boutique ou se hospedar em uma casa com infraestrutura completa para lazer.

Com ocupação de 100% durante os festejos de fim de ano, turistas do Brasil inteiro se encontram durante a alta temporada em Guarajuba. Entre os diferenciais sempre elogiados, estão a estrutura de segurança e proximidade com o aeroporto internacional de Salvador e com os atrativos da capital baiana.

Seja para resort, hotel butique, pousada, casas para aluguel ou bate-volta, os números não mentem - são milhares de turistas de todo o País que estão descobrindo as belezas de Guarajuba

Uma das opções de hospedagem é o resort Vila Galé Marés, em funcionamento desde 2006. O resort possui 576 apartamentos de diferentes tipologias - de chalé standard a superior -, capacidade para 1.600 pessoas, seis restaurantes, cinco bares, seis piscinas, um SPA, um parque aquático e 430 metros de frente de praia.

Mas, para além da estrutura interna do resort, outras características têm contribuído para o crescimento no número de reservas. O gerente da unidade, Célio Fernandez, explica que “a imagem de Guarajuba, de modo geral, é de uma localidade moderna, que tem todos os serviços básicos e essenciais”.

“Tem uma infraestrutura de saúde, segurança e de apoio, que vai contribuir para que a estadia ocorra sem problemas”, completa Fernandez. O gerente revela que o empreendimento tem apresentado um crescimento gradual ao longo dos últimos anos, se destacando também na área de eventos corporativos, com duas salas de eventos e capacidade total para 800 pessoas.

Para tornar a estadia ainda mais atraente, desde 2024 o Vila Galé Marés conta com o conceito premium, com 84 apartamentos que dispõem de serviços exclusivos, como restaurante, lounge, piscina, transporte privativo e cardápio diferenciado.

Hotel Boutique

O conforto e qualidade de atendimento também são símbolos do mais novo meio de hospedagem do bairro: o Hotel Boutique Guarajuba Suítes Premium.

“A gente fez um lugar para a família. Nossos apartamentos têm duas suítes, cozinha, sala enorme, fora toda a área de lazer. O que o torna boutique é o serviço que a gente oferece, muito próximo ao hóspede, de estrutura, de alta decoração dentro do apartamento e na área de lazer, com banheira de hidromassagem, espaço para massagem, esportes náuticos”, revela Mara Donin, gestora executiva do hotel.

Com um ano de inaugurado, o Guarajuba Suítes Premium recebeu Certificado da Booking.com, tendo pontuação de 9.7 na plataforma. O selo representa o mais alto padrão em termos de reconhecimento dos esforços de uma acomodação para operar de forma mais sustentável.

No caso do hotel boutique, os itens com maiores pontuações foram Funcionários e Serviços. A qualidade na acomodação também tem sido essencial no aumento da procura dos hóspedes. “O número de pessoas que se hospedam e voltam é enorme. A gente está com 40% das pessoas que voltam”, garante Mara.

Proprietários contabilizam lucros com aluguel de imóveis no verão

A frase ‘eu moro onde vocês passam as férias’ faz todo sentido em Guarajuba. E há muitos proprietários lucrando com o aluguel de suas casas durante a alta temporada. O empresário e corretor de imóveis, Ismael Rabelo, acompanha de perto essa movimentação. Ele é proprietário de um imóvel e também faz a intermediação para locação de outras unidades.

“Muitos proprietários alugam a casa e viajam para o exterior”, revela o empresário. Rabelo conta que as casas mais buscadas são aquelas de alto padrão, com pelo menos quatro suítes, piscina e churrasqueira.

O valores da diária variam de R$ 1 mil até R$ 20 mil, com um mínimo de sete dias de ocupação. E quem chega a Guarajuba se apaixona, quer investir e morar na região.

“Há uns dez anos, você via poucos investidores de fora morando na região, agora você já vê cariocas, mineiros, paulistas. Acaba sendo uma moradia de meio período. O desenho de aluguel de temporada está mudando muito, aumentou mais o número de moradias permanentes”, descreve o corretor.