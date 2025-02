Guarajuba continua atraindo grandes investidores

Residencial Bougainville, lançado no ano passado, tem opções de dois e três quartos, além de uma completa estrutura de lazer - Foto: Divulgação

Os dois novos empreendimentos residenciais em Guarajuba – Alphaville 4 e Bougainville – e o comercial Guarajuba Center são provas de que o bairro do Litoral Norte baiano continua atraindo investidores. O projeto Alphaville Guarajuba, surgido em 2019, é um marco no mercado imobiliário de alto padrão na região. Sua quarta fase, lançada em dezembro passado, trouxe um conceito ainda mais exclusivo, com infraestrutura luxuosa, localização estratégica e maior proximidade com áreas verdes.

Líder em empreendimentos horizontais no Brasil, a marca Alphaville trouxe para o Alphaville 4 mais contato com a natureza, visando atender as principais demandas de moradores da região, como qualidade de vida, modernidade construtiva, moradias amplas e conexão com o verde.

A quarta fase do projeto, implantado próximo à Praia do Caribinho, famosa por suas águas cristalinas e piscinas naturais, dispõe de grandes áreas de vegetação natural, beach club exclusivo e espaços dedicados ao bem-estar. A infraestrutura inclui clubes privativos com piscinas, saunas, spas, academias, salões de jogos e quadras esportivas. O Alphaville 4 possui, ainda, trilha de acesso à praia; praças arborizadas e áreas de preservação ambiental; além de portaria monitorada 24 horas, câmeras e controle informatizado de acesso.

A estreia do projeto com o Alphaville 1 chegou trazendo uma infraestrutura diferenciada, com lotes a partir de 450 m². O empreendimento inclui áreas de lazer completas, clube privativo e acesso exclusivo à Praia do Caribinho. “A combinação de paisagismo sofisticado e sustentabilidade foi um marco no segmento”, destacou a empreendedora em informe oficial.

Devido ao sucesso da primeira etapa, o Alphaville 2 foi lançado em 2021, ampliando o empreendimento com lotes a partir de 750 m². O projeto arquitetônico foi assinado pelo renomado escritório FGMF Arquitetos e o paisagismo, por Benedito Abbud, que priorizou a preservação ambiental e a integração com o ecossistema local.

Em 2022, o Alphaville Guarajuba 2B, que é a extensão da fase 2 e foi denominado de Alphaville 3, deu continuidade ao projeto com um número limitado de lotes, reforçando a exclusividade. “Essa fase manteve o compromisso com a sustentabilidade, incluindo sistemas de reaproveitamento de água, iluminação LED e ações de preservação em parceria com o Projeto Tamar”, informa a empresa.

Residencial Bougainville

Na nova localidade batizada de Reserva Guarajuba, nasceu o Residencial Bougainville, lançado no ano passado, com opções de dois e três quartos, varandas, duas vagas de garagem e uma completa estrutura de lazer, incluindo salão de jogos, campo de futebol, piscina, academia, bar, salão de festas e parque infantil. O condomínio está localizado próximo à Praia de Guarajuba, com fácil acesso ao Guarajuba Shopping, bares, restaurantes e todas as comodidades que a vida no litoral proporciona.

No setor comercial, o mais recente empreendimento instalado em Guarajuba é o Guarajuba Center, localizado na Alameda Guarajuba Malls. Trata-se de um centro comercial de dois andares projetados especialmente para serviços do segmento empresarial e de saúde, e mais um andar com espaço voltado para a gastronomia. Grandes marcas como Hiperideal, Litoral Bahia, Vapt Blue Tintas, Drogasil e LPC Laboratórios já se posicionaram nesse equipamento.