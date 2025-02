Neoenergia Coelba destina R$ 55 milhões ao Litoral Norte, enquanto a Embasa direciona R$ 270 milhões

No fim de 2024, um novo poço foi perfurado pela Embasa no município de Camaçari, aumentando a oferta de água na região - Foto: Divulgação / Embasa

Tanto a Embasa quanto a Neoenergia Coelba têm planos de investimentos importantes para o Litoral Norte da Bahia. Com o crescimento da ocupação imobiliária na região, está previsto um total de R$ 270 milhões para a ampliação da distribuição de água tratada em locais como Guarajuba, Barra do Jacuípe, Emboacica, Monte Gordo, Itacimirim e Praia do Forte. Já a Coelba investe R$ 55 milhões em melhorias nesta alta estação.

No fim de 2024, um novo poço foi perfurado pela Embasa em Camaçari, aumentando a oferta de água de Arembepe, parte de Barra de Jacuípe e Areias. A superintendente de Serviços de Água e Esgotamento Sanitário para a RMS, Thaís Vieira, explicou que outras medidas operacionais são incrementadas “para fazer frente aos desafios inerentes à alta estação, já que, em algumas dessas localidades litorâneas, o fluxo de pessoas é quatro vezes maior do que o habitual”.

As ações para reforçar o abastecimento no verão começaram em julho e englobam contratação de equipes de campo; inspeção, manutenção e limpeza de equipamentos da rede distribuidora; mobilização e reforço de equipes de plantão 24 horas nos feriados prolongados; e intensificação de rondas em equipamentos de áreas mais remotas para evitar vandalismo. “O acréscimo da oferta da água distribuída para Salvador e Região Metropolitana é, pelo menos, duplicado pela Embasa nesta época do ano para suportar o grande aumento de fluxo no período”, frisou Thaís.

Neoenergia Coelba

A Neoenergia Coelba vem realizando, desde setembro de 2024, obras de manutenção preventiva e de reforço na rede elétrica do Litoral Norte para atender a demanda de verão. Com a requalificação do serviço, a intenção da distribuidora é que moradores, comerciantes e visitantes tenham ainda mais energia para aproveitar o destino paradisíaco na alta estação.

As ações de melhorias na rede elétrica local ganharam um plano de investimento que contemplou a troca de mais de 200 transformadores; a instalação de novas tecnologias para recomposição remota e eficiente da rede elétrica; e a realização de mais de 25 mil podas. Além disso, uma nova base operacional em Guarajuba foi inaugurada, em novembro último.

No total, segundo o superintendente de Operações da Neonergia Coelba, Leonardo Silva, 4,53 mil quilômetros da rede elétrica foram inspecionados para verificar possíveis melhorias a serem efetuadas. Ainda conforme dados oficiais, somente em 2024, a empresa investiu R$ 2,6 milhões na execução de obras estruturantes para este verão na região.

Em Guarajuba, a nova base operacional, cujo raio de ação vai de Barra do Jacuípe à Sauipe, foi construída em um local que facilita o deslocamento e reduz o tempo de atendimento a ocorrências exclusivamente do Litoral Norte. "A gente já tem equipes destinadas para atender a região, porém elas saem da nossa base em Camaçari. Agora, nós temos nesta localidade uma base com uma equipe operacional pronta para dar a maior celeridade no atendimento, redução do tempo e melhor gestão do nosso recurso", comemorou Leonardo Silva.